РПЛ
Sportbox.RUКарасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ. «Зенит» и «Ростов» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.
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