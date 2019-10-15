Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ. «Зенит» и «Ростов» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.

Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ

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