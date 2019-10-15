Футбол
Sportbox.RUКарасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ. «Зенит» и «Ростов» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.
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Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова уволила со скандалом звукорежиссера
Певице не понравилось вызывающее поведение Владимира Губатова. По словам Наргиз, звукорежиссер стал слишком придираться к членам команды.
Хорошие новости 04:39
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Экономика
Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
ТАСС вчера в 04:21
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Происшествия
Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко
Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч.6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
News.ru 10:13
Футбол
Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
RT на русском 08:57
Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Культура
Участники группы «Порнофильмы» стали новыми героями «вДудя»
Участники российской панк-группы «Порнофильмы» стали гостями нового выпуска шоу «вДудь».
Афиша Daily 09:22
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Здоровье
В Севастополе станет больше поликлиник
Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.
ForPost 02:01
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Экономика
Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен.
News.ru вчера в 05:40
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Происшествия
У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски
В нескольких городах России силовики проводят обыски в домах сторонников Алексея Навального. В том числе обыски проходят и в Екатеринбурге.
Политсовет 00:55
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07