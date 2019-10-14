РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортКарасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»

Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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