РПЛ
ТАСС СпортКарасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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