Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»

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