Футбол
ТАСС СпортКарасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина на Subaru сбил девушку на тротуаре
Твой Континент 01:21
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
iReactor вчера в 14:56
Культура
Ольга Бузова не отобрала уроженку Уфы в проект «План Б»
Уроженка Уфы Анжелика Якусева осталась за бортом проекта «План Б» на ТНТ.
ToDay News Ufa вчера в 05:26
Происшествия
Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе
Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.
Интерфакс 01:42
ЖКХ
В России введут единую платежку за коммунальные услуги
Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ.
Российская газета 01:23
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Политика
Сергей Суровов покинул пост ректора Юридической академии
Телеканал "Саратов 24" сообщил об отставке с занимаемой должности ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова.
Саратов 24 вчера в 07:46
Футбол
Роналду забил 700-й гол в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Украиной.
Sportbox.RU вчера в 16:17
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Происшествия
МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.
RT на русском вчера в 20:35
Здоровье
Саратовская область получит 40 млн рублей на машины «скорой помощи»
Саратовская область получит новые автомобили «скорой помощи».
КП - Саратов 01:37
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru вчера в 16:39
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора
Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента.
URA.Ru 13 октября в 09:38
Здоровье
Россиян проконсультируют по мерам профилактики рака молочной железы
Во Всемирный день борьбы с раком молочной железы врачи Лаборатории «Гемотест» и Международный союз пациентов бесплатно проконсультируют по мерам профилактики и раннего выявления онкологического заболевания.
SakhaNews вчера в 06:02
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Технологии
Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud
Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.
Anonsens 01:09
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Профиль вчера в 16:34
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев
Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55