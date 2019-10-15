Футбол
ТАСС СпортКарасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
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Медведев признал неисполнение значительного числа поручений президента
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Генпрокуратура Белоруссии отпустила россиянку Богачеву
Генпрокуратура Белоруссии официально сообщила, что россиянка Анна Богачева освобождена.
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В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
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Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
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США передадут России контроль над сирийским Манбиджем
RuNews24.ru 08:32
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
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Группу поддержки Заворотнюк разблокировали
Долгое время восстановить доступ не удавалось, поэтому опровержения информации из СМИ публиковались на официальной странице самой Анастасии Заворотнюк.
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Игры
Авторы Cyberpunk 2077 не уверены, что игра выйдет на Nintendo Switch
На Switch выйдет полная версия, которая включает в себя основную игру, два дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино», — и 16 бесплатных DLC.
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Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
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Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Российская газета вчера в 11:06
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ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
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Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
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