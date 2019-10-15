Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортКарасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»

Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Центральный матч 13-го тура «Зенит» – «Ростов» будет судить Сергей Карасев

Вести.Ruвчера в 23:45

На матче «Зенит» - «Ростов» используют систему VAR

Московский Комсомолец01:45

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Ростов» вместе с VAR

Нева Спорт01:29

Центральный матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» обслужит судья Карасев

АБН05:55

Лапочкин рассудит «Спартак» и «Рубин»

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ

Sportbox.RUвчера в 16:22

Карасев обслужит матч «Зенит» - «Ростов», на игре будет работать VAR

РИА Новостивчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Политика

В ЕП призвали проверить «российский след» в протестах Греты Тунберг

Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал выяснить, финансирует ли Россия климатические акции в Европе.
Газета.Ru 05:53
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

WMJ.ru вчера в 17:59
Теннис

Александр Зверев: «У Медведева и Циципаса странные отношения. Пускай сами разбираются»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал высказывание Стефаноса Циципаса, упрекнувшего Даниила Медведева в скучной игре.
Матч ТВ 04:54
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM 02:15
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Здоровье

Детская больница в Бурятии получила уникальный для России томограф

Восток-Телеинформ 05:29
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца

Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Газета.Ru 06:04
Экономика

«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Армия и оружие

Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии

REGNUM 04:29
Футбол

Владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста

Gazeta.SPb 05:19
Экономика

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Энергетика

Украина накопила в ПХГ более 21 млрд кубометров газа

В подземных хранилищах (ПХГ) Украина накоплено более 21 миллиарда кубометров газа, сообщил в понедельник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
ПРАЙМ вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскритиковала спектакль Кирилла Серебренникова

News.ru вчера в 11:42
Технологии

Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Футбол

Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы

Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:37
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
Политика

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Космос

Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов

Ореанда-Новости вчера в 16:54
Политика

Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж

Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.
Известия 05:21
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное