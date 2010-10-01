Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКарасев вошел в первую пятерку судей чемпионатов России

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Матч «Ростов» — «Тамбов» (1:2) стал для Сергея Карасева 180-м в чемпионатах страны. По этому показателю он теперь делит пятое место с Валентином Ивановым. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву, который пока не сообщал о завершении карьеры, но при этом не входит в число действующих судей.
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