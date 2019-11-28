Политика

RT на русскомRT на русскомКарасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
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