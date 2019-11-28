Политика
RT на русскомКарасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.
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Футбол
Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20.
Политика
Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам
В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Финансы
Экономист заявил, что «политическая буча» обвалит курс гривны в 2–3 раза
Есть большая вероятность, что до конца года на Украине будет ревальвация гривны, заявил экономист Александр Охрименко, комментируя новый четырехлетний минимум доллара, зафиксированный украинским Нацбанком.
Армия и оружие
Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»
На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".
Музыка
Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении
Американская поп-группа The Pussycat Dolls объявила о том, что вернётся на сцену.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Киберспорт
В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Общество
Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Футбол
«Мальме» дожал киевское «Динамо», забив победный мяч на 96-й минуте
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Политика
CNN: администрация Трампа сократит выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» (2:0) и об оскорблениях в свой адрес.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.