Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.

Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

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