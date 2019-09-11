Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.

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Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»

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