Футбол

Sport24.ruSport24.ruКараваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.
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Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»

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