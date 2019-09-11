Футбол
Бомбардир.руКараваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков. Остальные игроки команды хлопали по спинам новичков, пока те пробегали мимо них.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:29, Вашингтон
Общество
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.
Коммерсантъ 14:01
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета 03:32
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика
Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана
Накануне объявления о снятии с должности советника президента США по Национальной безопасности Джон Болтон принимал участие в заседании по иранскому вопросу.
Комсомольская правда 14:22
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Наука
Названа причина ожирения в пожилом возрасте
Ученые заявили, что впервые удалось доказать, что в пожилом возрасте процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела не зависимым от других факторов образом.
Pravda.Ru 09:31
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Шоу-бизнес
Совсем другой человек: располневшую Заворотнюк не узнали
Соседи Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино удивлены изменениями в жизни популярной актрисы.
ТВ Центр 14:05
Киберспорт
Nioh 2 выйдет в начале 2020 года — представлен свежий трейлер к Tokyo Game Show
Koei Tecmo и Team Ninja представили свежий трейлер Nioh 2, в котором называется дата выхода проекта — начало 2020 года.
Игромания.ру 12:25
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Гаджеты
В России резко упали цены на старые модели iPhone
Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.
Экономика сегодня 14:05
Общество
В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии
RT на русском 14:01
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Футбол
СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка
УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона — 2021/22.
РБК 13:57
Происшествия
Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры
Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Наука
Крабы-призраки скрипят кишками, чтобы напугать врагов
МедиаПоток 12:15
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Происшествия
Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег
Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 11:46