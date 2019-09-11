Футбол

Neva.TodayNeva.Today«Зенит» показал новичков Караваева и Осорио

Во флагманском магазине петербургского футбольного клуба "Зенит" на Невском, 20 сегодня, 11 сентября, прошла официальная презентация новичков Караваева и Йордана Осорио. Спортсмены традиционно нанесли свои игровые номера на домашнюю форму, после чего оставили автографы на стене славы в магазине.
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Репортаж с презентации новичков «Зенита» Осорио и Караваева

Чемпионат09:30

Йордан Осорио: «Туннель для новичков — прекрасная традиция»

Спорт-Экспресс08:45

Осорио: «Тоннель в „Зените“ — прекрасная традиция, несмотря на все удары и пинки»

Sport24.ru08:14

«Зенит» представил Караваева и Осорио

Sports.ru09:23

Йордан Осорио: «Я приехал с четкой целью: как можно скорее войти в ритм и стать частью команды»

Sportbox.RU08:41

Караваев и Осорио прошли через традиционный коридор «Зенита» (видео)

Советский спорт08:35

Во флагманском магазине «Зенита» презентовали новичков клуба Караваева и Осорио

78.ru09:40
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
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