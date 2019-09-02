Футбол
Sport24.ruКараваев определился с игровым номером в «Зените»
Стало известно, под каким номером будет выступать за «Зенит» новичок петербургской команды, защитник сборной России Вячеслав Караваев. Как сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых, у 24-летнего футболиста на спине будет 15-й номер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Армия и оружие
«The Times»: Иран заявил о пуске крылатых ракет по британскому военному кораблю «HMS Montrose»
Несмотря на нормализацию обстановки в Персидском заливе, журналисты издания «The Times» опубликовали информацию о том, что британский военный корабль «HMS Montrose» 115 раз сталкивался с провокациями иранских военных, при этом, командиры КСИР якобы и вовсе готовились потопить военный корабль выпущенными крылатыми ракетами.
Avia.pro 09:28
Общество
Ущерб от урагана «Дориан» может составить не менее $25 млрд
Вести.Финанс 10:41
Политика
Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
РЕН ТВ 09:02
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Политика
Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая
Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК 21:58
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости 19:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Футбол
Клуб второй французской лиги пытался уговорить Неймара перейти к ним
За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку попытался организовать трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 20:03
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Гаджеты
СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство
Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.
Ридус 10:52
Музыка
Автор песни «Третье сентября» рассказал, что значит эта дата
РИА Новости 21:50
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Футбол
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия 17:45
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание.
Известия 14:39
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости 17:19
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45