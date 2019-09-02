Футбол

Sport24.ruSport24.ruКараваев определился с игровым номером в «Зените»

Стало известно, под каким номером будет выступать за «Зенит» новичок петербургской команды, защитник сборной России Вячеслав Караваев. Как сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых, у 24-летнего футболиста на спине будет 15-й номер.
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Караваев будет играть в «Зените» под 15-м номером

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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