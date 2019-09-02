Стало известно, под каким номером будет выступать за «Зенит» новичок петербургской команды, защитник сборной России Вячеслав Караваев. Как сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых, у 24-летнего футболиста на спине будет 15-й номер.

Караваев определился с игровым номером в «Зените»

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Армия и оружие «The Times»: Иран заявил о пуске крылатых ракет по британскому военному кораблю «HMS Montrose» Несмотря на нормализацию обстановки в Персидском заливе, журналисты издания «The Times» опубликовали информацию о том, что британский военный корабль «HMS Montrose» 115 раз сталкивался с провокациями иранских военных, при этом, командиры КСИР якобы и вовсе готовились потопить военный корабль выпущенными крылатыми ракетами.

Политика Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Политика Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Общество ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Футбол Клуб второй французской лиги пытался уговорить Неймара перейти к ним За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку попытался организовать трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Гаджеты СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.

Армия и оружие Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка» Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.

Футбол Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.

Путешествия Крым посетили почти шесть миллионов туристов Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.

Экономика Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Авто Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.

Политика Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.