Футбол

Нева СпортНева СпортКараваев ответил, будет ли для него особенным матч с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, чего ждет от матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России по футболу. Отметим, Вячеслав Караваев является воспитанником московского ЦСКА.
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