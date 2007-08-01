Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, чего ждет от матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России по футболу. Отметим, Вячеслав Караваев является воспитанником московского ЦСКА.

Караваев ответил, будет ли для него особенным матч с ЦСКА

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