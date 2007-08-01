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Нева СпортКараваев ответил, будет ли для него особенным матч с ЦСКА
Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, чего ждет от матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России по футболу. Отметим, Вячеслав Караваев является воспитанником московского ЦСКА.
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Вячеслав Караваев: Я бы не сказал, что матч с «армейцами» что-то мегаважное для меня лично
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