Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

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