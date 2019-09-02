Футбол
РИА НовостиКараваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.
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«Зенит» вернул Караваева в Россию. Питерцы провели мощную трансферную кампанию
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Открытие первого в регионе отделения первичного психотического эпизода состоялось в Подмосковье.
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В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
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Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
Задержанного за повторное нарушение порядка проведения митинга журналиста "Новой газеты" Илью Азара отпустили из отдела МВД по Красносельскому району Москвы, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Молоканова.
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Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
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Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
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Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
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На Украине назвали свою версию числа потерь НМ ДНР за август
В украинской блогосфере назвали данные о числе погибших представителей Народной милиции ДНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
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Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец вчера в 12:26
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Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
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Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
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В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами
Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
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Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье
Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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Долги 1,3 тыс. клиентов «Татфондбанка» выкупил «Совкомбанк»
Истребовать долги у свыше 1,3 тыс. должников-физических лиц, которые были клиентами «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», будет ПАО «Совкомбанк».
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В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомости вчера в 17:17