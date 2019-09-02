Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

Спорт день за днем

Происшествия Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Экономика Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Энергетика Экспорту «Газпрома» помогли конкуренты Как сообщил «Газпром», за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться Возникли сложности с переходом 24-летнего футболиста в ЦСКА.

Политика Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.

Политика Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Общество Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

Здоровье Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим» Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.

Энергетика Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Футбол Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).

Политика Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Хоккей «Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.

Политика Премьер-министр Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

Происшествия «Лидеры России» спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.

Энергетика Новак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе» Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.