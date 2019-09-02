Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКараваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.
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