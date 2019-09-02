Футбол
РИА НовостиКараваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Евгений Левченко: «Зенит» не переплатил за Караваева. Такие игроки – на вес золота
Спорт день за днем16:15
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:59, Вашингтон
Происшествия
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию
Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.
РИА Новости 15:43
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Энергетика
Экспорту «Газпрома» помогли конкуренты
Как сообщил «Газпром», за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров.
Коммерсантъ 14:15
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Возникли сложности с переходом 24-летнего футболиста в ЦСКА.
Вести.Ru 05:18
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Политика
Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей
Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 16:04
Шоу-бизнес
Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи
В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми.
Телепрограмма вчера в 02:53
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Здоровье
Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим»
Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.
URA.Ru 11:45
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК вчера в 19:23
Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Происшествия
В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели
Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).
Lenta.ru 11:21
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Авто
Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе
Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Происшествия
«Лидеры России» спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.
Вести.Ru 09:03
Энергетика
Новак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.
News.ru 15:20
Культура
Умер известный украинский тележурналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Известия 16:40