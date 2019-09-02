Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года.

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

Спорт день за днем

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Авто Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 Кроссовер Geely SX11 будет представлен в России как Coolray.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Финансы Курс евро обновил двухлетний минимум В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.

Политика Президента Габона госпитализировали в Лондоне Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Игры Ретро-эмулятор благодаря ИИ научился переводить на русский и озвучивать игры на лету Многие любители ретро-игр наверняка хотели бы ознакомиться с проектами вроде Hunter X Hunter или с другими старыми классическими японскими произведениями, которые так и не получили перевода на другие языки.

Наука В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.

Политика Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".

Общество Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.

Происшествия Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Политика Первый президент Крыма вышел из комы Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА сорвался Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Футбол «Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ» Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.

Технологии МЧС получит новый комплекс зондирования Земли В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.