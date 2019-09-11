Футбол
Sportbox.RUКараваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поздравил его с переходом в петербургский клуб.
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Гаджеты
Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Афиша Daily вчера в 14:48
Наука
Зубная шина снизила частоту тиков у больных с синдромом Туретта
Японские медики облегчили состояние пациентов с синдромом Туретта с помощью зубной шины.
N+1 06:24
Технологии
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
РИА Новости 10:25
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Экономика
ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку
Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Здоровье
В Подмосковье вернули зрение женщине с редким заболеванием
Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
REGNUM 09:13
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Баскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты
Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Согласно информации, оглашенной главой российского подразделения компании Skoda Яном Прохазка, обновленный бюджетный лифтбэк чешской марки под названием Rapid выйдет в продажу в РФ в конце зимы – начале весны 2020 года.
Daily-Motor.Ru 10:37
Происшествия
Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки
Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Наука
Названа причина ожирения в пожилом возрасте
Ученые заявили, что впервые удалось доказать, что в пожилом возрасте процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела не зависимым от других факторов образом.
Pravda.Ru 09:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Квициния просит суд отменить итоги выборов президента Абхазии
Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства.
RT на русском 09:42
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех сотрудниках МЧС, раненных при обстреле Донецка
Три сотрудника МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 10:27