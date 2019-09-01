Футбол

ЧемпионатЧемпионатКараваев: сборной России было очень важно обыграть Казахстан

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
1 фото
Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь для выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы.
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