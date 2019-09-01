Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь для выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы.

Караваев: сборной России было очень важно обыграть Казахстан

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