Футбол
ЧемпионатКараваев выбрал игровой номер в «Зените»
Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым будет выступать за петербургский клуб. Как сообщает пресс-служба «Зенита», Караваев выбрал 15-й номер. Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
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В Москве умерла актриса Зинаида Славина
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Вести.Ru 06:17
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Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
Национальная служба новостей 04:31
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Банк ВТБ планирует 5 сентября 2019 года начать размещение облигаций серии Б-1-26, говорится в сообщении организации.
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Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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В Белом море обнаружены два бесхозных радиоактивных понтона
В устье реки Верховки, впадающей в Белое море в Архангельской области, обнаружены два понтона, рядом с которыми отмечается высокий уровень радиации.
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Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА
Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
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В американском штате Алабама вечером 2 сентября четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
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Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
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Авто
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RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами ракетами с ливанской стороны.
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Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
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Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
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