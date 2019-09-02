Футбол

ЧемпионатЧемпионатКараваев выбрал игровой номер в «Зените»

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым будет выступать за петербургский клуб. Как сообщает пресс-служба «Зенита», Караваев выбрал 15-й номер. Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
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Караваев будет играть в «Зените» под 15-м номером

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