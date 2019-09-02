Футбол

Матч ТВМатч ТВКараваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером в петербургской команде. 24-летний футболист выбрал цифру 15. Ранее под ней выступал бывший полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков.
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Караваев будет играть в «Зените» под 15-м номером

Sports.ruвчера в 21:27

Караваев определился с игровым номером в «Зените»

Sport24.ruвчера в 16:52

Караваев будет выступать за «Зенит» под 15-м номером

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Караваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков

Sportbox.RUвчера в 17:03

Караваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков

Матч ТВвчера в 17:03

Sportitalia: Эмилиано Ригони будет выступать в «Сампдории» под 10 номером

Bobsoccerвчера в 11:48
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
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