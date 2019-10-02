Футбол
Sportbox.RU«Кардифф» обжалует решение ФИФА по выплатам за трансфер погибшего Салы
ФИФА обязала английский клуб выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход игрока. «Кардифф» обжалует данное решение в CAS. Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» в январе 2019 года, однако его самолет потерпел крушение, в результате чего футболист погиб.
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала уэльский "Кардифф" заплатить 6 млн евро французскому "Нанту" за трансфер футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе сразу после подписания контракта с новым клубом.Реальное время30 сентября в 13:18
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
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Lenta.ru 01:36
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Газета.Ru 07:36
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RT на русском 04:52
Общество
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Экономика
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Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
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