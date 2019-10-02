с чего всё началось

ФИФА обязала английский клуб выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход игрока. «Кардифф» обжалует данное решение в CAS. Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» в январе 2019 года, однако его самолет потерпел крушение, в результате чего футболист погиб.

«Кардифф» обжалует решение ФИФА по выплатам за трансфер погибшего Салы

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.

Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Энергетика «Газпром» планирует за полтора месяца достроить «Северный поток-2» Даже в случае, если Дания не даст разрешения, специалисты смогут проложить газопровод в обход, к примеру, через нейтральные воды, уточнил Виктор Зубков.

Политика Россия открыта к энергетическому сотрудничеству с другими странами Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с другими странами в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

Армия и оружие Британский генерал заявил о состоянии кибервойны с Россией Начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер заявил, что Великобритания находится в состоянии кибервойны из-за постоянных атак в Сети со стороны России и других стран.

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17 Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Экономика Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».

Политика Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Технологии Операторов 5G переведут на отечественные серверы В новой редакции «дорожной карты» указано, что серверное оборудование для 5G должно быть создано на базе доверенной электронно-компонентной базы российской разработки.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки» Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.

Футбол Хавьер Рибальта рассказал о расизме в отношении Малкома в России Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал об инциденте с проявлением расизма в отношении полузащитника сине-бело-голубых Малкома, который якобы произошел в сентябре на «Газпром-Арене».