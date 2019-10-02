с чего всё началось

ФИФА обязала английский клуб выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход игрока. «Кардифф» обжалует данное решение в CAS. Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» в январе 2019 года, однако его самолет потерпел крушение, в результате чего футболист погиб.

«Кардифф» обжалует решение ФИФА по выплатам за трансфер погибшего Салы

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке Hyundai озвучила цены за пользование автомобилем по подписке.

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Происшествия В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.

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Технологии РБК: операторов 5G переведут на российские серверы При строительстве сетей пятого поколения связи 5G операторам потребуется перейти на серверы российской разработки.

Футбол Роналду вышел на первое место по выигранным матчам в Лиге чемпионов Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствовал в победе над Байером (3:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на Альянц Стэдиум в Турине.

Футбол Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой» Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Заместитель начальника народной милиции Эдуард Басурин отметил, что предложенные «формулой» разооружение и разведение вооруженных сил республик Донбасса и Украины также должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР.

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Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

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Здоровье Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.