Футбол
Sportbox.RU«Кардифф» обжалует решение ФИФА по выплатам за трансфер погибшего Салы
ФИФА обязала английский клуб выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход игрока. «Кардифф» обжалует данное решение в CAS. Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» в январе 2019 года, однако его самолет потерпел крушение, в результате чего футболист погиб.
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала уэльский "Кардифф" заплатить 6 млн евро французскому "Нанту" за трансфер футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе сразу после подписания контракта с новым клубом.Реальное время30 сентября в 13:18
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