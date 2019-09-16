Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму". По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине.
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Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

Дневной сон положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой. По его словам, дневной сон – это отдых не только для сердца, но и для всего организма.
РИА Новости Крым12:02

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Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

РИА Новости Крым12:02

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости21:36

Кардиолог назвал вредные для сна позы

Российская газета13:46

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РЕН ТВ16:54

Названы самые опасные для сна позы

Московский Комсомолец15:30

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Lenta.ru22:27
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