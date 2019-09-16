Общество
Газета.RuКардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму". По его словам, желательно спать лежа на спине.
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с чего всё началось
Дневной сон положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой. По его словам, дневной сон – это отдых не только для сердца, но и для всего организма.РИА Новости Крымвчера в 12:02
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