Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму". По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине.
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Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

Дневной сон положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой. По его словам, дневной сон – это отдых не только для сердца, но и для всего организма.
РИА Новости Крымвчера в 12:02

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Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

РИА Новости Крымвчера в 12:02

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новостивчера в 21:36

Кардиолог назвал вредные для сна позы

Российская газетавчера в 13:46

Врачи рассказали о самых опасных позах для сна

URA.Ruвчера в 16:45

Врач рассказал о пользе дневного сна и правильных позах

РЕН ТВвчера в 16:54

Названы самые опасные для сна позы

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Названы самые опасные позы для сна

Lenta.ruвчера в 22:27
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Происшествия

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол

Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
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Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Энергетика

Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru вчера в 12:32
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Происшествия

Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом

По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

В Екатеринбурге осудили участника акции против строительства храма

Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере.
Росбалт 02:18
Общество

Пьяного врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили

Степень опьянения врача из Моздока, который посоветовал отцу ребенка мазать гипс мазью, проверят эксперты.
Readovka.ru вчера в 13:40
Единоборства

Джастан Гэтжи: Жду победителя боя Хабиб – Фергюсон

Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон . Я жду, – сказал Гэтжи в интервью в октагоне.
Спорт день за днем вчера в 02:59
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве

Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Технологии

В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей

Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Происшествия

СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Газета.Ru вчера в 16:51
Энергетика

Новак прокомментировал атаку на объекты Saudi Aramco

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.
Известия 02:25
Происшествия

Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале

В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Общество

Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора

Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Футбол

Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом.
Чемпионат 03:47
Культура

Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски

Культуромания 01:42
Общество

Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах

Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Общество

В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

ТАСС 02:26
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Здоровье

В медучреждениях Удмуртии выявили нарушения при оказании платных услуг

Аудиторы Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) выявили множество нарушений в части оказания платных услуг в бюджетных учреждениях здравоохранения республики.
Деловой квадрат 03:29
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