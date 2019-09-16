Здоровье
РИА НовостиКардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму". По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Дневной сон положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой. По его словам, дневной сон – это отдых не только для сердца, но и для всего организма.РИА Новости Крымвчера в 12:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Энергетика
Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru вчера в 12:32
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
В Екатеринбурге осудили участника акции против строительства храма
Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере.
Росбалт 02:18
Общество
Пьяного врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили
Степень опьянения врача из Моздока, который посоветовал отцу ребенка мазать гипс мазью, проверят эксперты.
Readovka.ru вчера в 13:40
Единоборства
Джастан Гэтжи: Жду победителя боя Хабиб – Фергюсон
Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон . Я жду, – сказал Гэтжи в интервью в октагоне.
Спорт день за днем вчера в 02:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Технологии
В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Газета.Ru вчера в 16:51
Энергетика
Новак прокомментировал атаку на объекты Saudi Aramco
МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.
Известия 02:25
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом.
Чемпионат 03:47
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Здоровье
В медучреждениях Удмуртии выявили нарушения при оказании платных услуг
Аудиторы Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) выявили множество нарушений в части оказания платных услуг в бюджетных учреждениях здравоохранения республики.
Деловой квадрат 03:29