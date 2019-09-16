Что касается позы для сна, кардиолог порекомендовал спать лежа на спине. Поза "на боку" вредна для позвоночника, а поза "на животе" повышает внутрибрюшное давление.

с чего всё началось

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму". По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине.

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