Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму". По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

Что касается позы для сна, кардиолог порекомендовал спать лежа на спине. Поза "на боку" вредна для позвоночника, а поза "на животе" повышает внутрибрюшное давление.
РИА Новости Крымвчера в 12:02

Подробнее о событии

Главный крымский кардиолог назвал опасные для сна позы

РИА Новости Крымвчера в 12:02

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новостивчера в 21:36

Кардиолог назвал вредные для сна позы

Российская газетавчера в 13:46

Врачи рассказали о самых опасных позах для сна

URA.Ruвчера в 16:45

Врач рассказал о пользе дневного сна и правильных позах

РЕН ТВвчера в 16:54

Названы самые опасные для сна позы

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Газета.Ruвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика

Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса

Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 14 сентября в 16:39
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика

В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия

Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Общество

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
Футбол

Сегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу

Эхо Москвы 00:25
Происшествия

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.
Интерфакс 02:48
Наука

Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры

13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск 13 сентября в 06:46
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Волейбол

Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии

Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии.
Вести.Ru 14 сентября в 01:08
Политика

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Opal — сухопутное продолжение "Северного потока-1" — газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, который построили в 2011 году.
Вести.Ru вчера в 13:42
Происшествия

Туриста смыло волной в море в Калининградской области

Известия вчера в 17:40
Здоровье

Врач назвал главные симптомы рака мозга

Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия вчера в 03:07
Происшествия

Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции

Известия вчера в 10:32
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Происшествия

Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске

Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Экономика

Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Экономика

Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду

Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Общество

Какие знаки Зодиака отличаются жестокостью, рассказали астрологи

Астрологи рассказали, с какими Знаками Зодиака следует быть начеку.
Говорит Уфа 00:05
Космос

Высоту орбиты МКС увеличили на километр

Коммерсантъ 14 сентября в 17:42
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Единоборства

Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в Twitter

RT на русском 03:04
Происшествия

Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши

Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Происшествия

Пассажиров севшего из-за неисправности двигателя Як-42 доставили в Уфу

Пассажиры судна Як-42 авиакомпании "Красавиа", следовавшего по маршруту Талакан - Омск - Уфа и севшего в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, доставлены в Уфу.
ТАСС вчера в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное