Общество
РБККардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому. Поэтому «набирать» достаточное количество часов сна в течение дня — «вот что действительно доступно и рекомендовано», заключил он.
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с чего всё началось
Дневной сон положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой. По его словам, дневной сон – это отдых не только для сердца, но и для всего организма.РИА Новости Крымвчера в 12:02
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