В России в последние недели наблюдаются резкие перепады погоды – то холод, то жара, а после этого град или снег.

с чего всё началось

По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального.

Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков дал советы относительно того, как уберечь свой организм при резкой смене погодных условий. Он отметил, что такие перепады особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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