Здоровье
Свободная ПрессаВрач назвал способ уберечь организм от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков дал советы относительно того, как уберечь свой организм при резкой смене погодных условий. Он отметил, что такие перепады особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Читать в источнике
Оценить11
По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального.
с чего всё началось
В России в последние недели наблюдаются резкие перепады погоды – то холод, то жара, а после этого град или снег.Радио Sputnikвчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Футбол
Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»
Советский спорт 01:39
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Общество
Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем
Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва вчера в 23:11
Экономика
В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ
Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Как рассказал управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов: «У нас, наоборот, большим спросом пользуются именно вклады со срочностью 9–12 месяцев в рублях — в мае мы зафиксировали прирост портфеля депозитов против оттока в апреле».
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Футбол
Магнуссон: Нам важно реабилитироваться после поражения от «Зенита»
Напомним, в матче 23 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги ЦСКА проиграл дома "Зениту" со счетом 0:4. До сих пор точно неясно каким составом будет играть "Динамо", так как основной состав находится на карантине из-за вспышки коронавируса в команде.
Bobsoccer 03:22
Армия и оружие
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
РИА Новости 03:35
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Общество
Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 25 июня в 05:33
Общество
За сутки в России выявлено 6800 заболевших коронавирусом в 85 регионах
За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 941 (28,5%).
Стерлеград вчера в 03:50
Футбол
Стоичков назвал ван Гала тупицей
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.
ProstoProSport 00:46
Общество
В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.
Газета.Ru 01:31
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49