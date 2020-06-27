В России в последние недели наблюдаются резкие перепады погоды – то холод, то жара, а после этого град или снег.

с чего всё началось

Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального.

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу. Специалист объяснил, что данным термином обозначается быстрое изменение влажности, температуры и давления.

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