Здоровье

ИзвестияИзвестияКардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу. Специалист объяснил, что данным термином обозначается быстрое изменение влажности, температуры и давления.
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Юрий Беленков
Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального.
— Юрий БеленковLenta.ru вчера в 21:56
с чего всё началось

Кардиолог объяснил, как уберечь организм от «погодной пилы»

В России в последние недели наблюдаются резкие перепады погоды – то холод, то жара, а после этого град или снег.
Радио Sputnikвчера в 21:00

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Кардиолог назвал способы защитить организм от «погодной пилы»

РБКвчера в 23:58

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Известиявчера в 23:00

Врач рассказал россиянам, как пережить «погодную пилу»

Телеканал 360°вчера в 22:36

Кардиолог рассказал, как перенести жару и «погодную пилу»

РЕН ТВвчера в 22:21

Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»

Lenta.ruвчера в 21:56

Кардиолог рассказал, как перенести жару и защититься от «погодной пилы»

РИА Новостивчера в 21:02

Кардиолог объяснил, как уберечь организм от «погодной пилы»

Радио Sputnikвчера в 21:00
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Происшествия

На Колыме медведь загрыз геолога

Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
2,8K
Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Общество

Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 112 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 27 июня выявлено 112 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:25
1,1K
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,1K
Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru вчера в 01:50
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
3
Общество

В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.
Газета.Ru 01:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 миллионов

Проект на квартиру площадью 200 квадратных метров, какую приобрела Ольга Бузова, разрабатывается в течение 60 рабочих дней.
StarHit.ru 02:00
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 25 июня в 11:21
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Космос

Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос

РИА Новости 02:03
Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:26
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Футбол

Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС»

Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.
Свободная Пресса вчера в 16:57
Политика

Минск запросил у Швейцарии информацию о «тайном счете» сына Лукашенко

Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 08:47
1
Футбол

«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу

Аргументы и Факты 25 июня в 18:48
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Авто

Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?

Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
Lenta.ru 24 июня в 17:03
Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
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Здоровье

Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой

Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
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Беленков Юрий Никитич
Советский и российский кардиолог, директор Кардиологического института НМИЦ кардиологии, руководитель Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета, награждён многими государственными наградами.
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