Здоровье

Lenta.ruLenta.ruКардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
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с чего всё началось

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Medical Noteвчера в 07:39

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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Lenta.ru09:13

Кардиолог назвал самый полезный для организма витамин

MedikForum.ru05:26

Врач назвала самый полезный для сосудов витамин

Профиль07:30

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

РИА Новости04:59

Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Известия06:37

Кардиолог: нехватка этого витамина ведет к болезням сердца

Московский Комсомолец03:24

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Medical Noteвчера в 07:39
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Футбол

«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:40
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
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Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
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Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
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Спорт

Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
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Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
247
Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Здоровье

В Пензе вручили ключи от квартир работающим в «красной зоне» медикам

Глава региона Иван Белозерцев вручил ключи от квартир врачам и медсестрам.
Российская газета 11:01
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Кино

В комиксе «New Excalibur» от Marvel появился Гарри Поттер

Актуальные Новости 04:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,6K
Общество

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва 07:27
154
Авто

Подержанные автомобили в Нижнем Новгороде стали дорожать

Чаще всего автолюбители Нижнего Новгорода и области покупали на вторичном рынке отечественные автомобили Lada, их средняя стоимость - 130 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 04:32
10
Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Автоспорт

Риккардо: Из-за желтых флагов пришлось сбросить скорость

F1news.ru 12:33
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
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Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
1,1K
Общество

200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 02 июля в 10:01
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
907
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия вчера в 20:58
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
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Происшествия

Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару

Lenta.ru 12:29
4
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv вчера в 01:00
73
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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Футбол

Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
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