Здоровье
РИА НовостиКардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.
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с чего всё началось
Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Medical Noteвчера в 07:39
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане
На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля
"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия вчера в 04:37
Политика
Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Происшествия
В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe 08:58
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM вчера в 04:09
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
Кино
По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал
Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество
Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Общество
В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса
Райан называет происходящее вторым пиком первой волны.
Evo-rus.com 09:10
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
Следователю Руслану Миниахметову, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
РИА Новости 09:23
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58