Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.
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с чего всё началось

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Medical Noteвчера в 07:39

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Кардиолог назвал самый полезный для организма витамин

MedikForum.ru05:26

Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Известия06:37

Врач назвала самый полезный для сосудов витамин

Профиль07:30

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

РИА Новости04:59

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Lenta.ru09:13

Кардиолог: нехватка этого витамина ведет к болезням сердца

Московский Комсомолец03:24

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Medical Noteвчера в 07:39
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане

На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
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Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
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Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
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Общество

Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия вчера в 04:37
9
Политика

Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
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Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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Происшествия

В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
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Футбол

«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ

«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe 08:58
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
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Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM вчера в 04:09
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
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Кино

По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал

Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество

Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
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Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Общество

В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса

Райан называет происходящее вторым пиком первой волны.
Evo-rus.com 09:10
45
Происшествия

В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

Известия 08:56
6
Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
70
Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
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Происшествия

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат

Следователю Руслану Миниахметову, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
РИА Новости 09:23
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
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