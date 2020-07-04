с чего всё началось

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.

Спорт WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели. 5

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Общество Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля "С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе. 9

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Происшествия В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Общество Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 409

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Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 18

Кино По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.

Происшествия В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Здоровье Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. 329

Происшествия Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат Следователю Руслану Миниахметову, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.

Религия В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». 23