Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.
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с чего всё началось

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Medical Noteвчера в 07:39

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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

РЕН ТВ06:54

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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

РИА Новости04:59

Врач назвала самый полезный для сосудов витамин

Профиль07:30

Кардиолог назвал самый полезный для организма витамин

MedikForum.ru05:26

Кардиолог: нехватка этого витамина ведет к болезням сердца

Московский Комсомолец03:24

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Medical Noteвчера в 07:39
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Телеканал RTVI вчера в 09:00
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Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
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Здоровье

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

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Общество

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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Кино

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Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
RuNews24.ru вчера в 12:22
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Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

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Общество

В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю

Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
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Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
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Происшествия

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В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней

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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам

Деловое.ТВ вчера в 09:23
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Происшествия

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В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
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Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
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Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
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Представители ряда политических движений передают в администрацию президента заявления о непризнании изменения Конституции.
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Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Глава СКР Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей.
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Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
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Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

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Газета.Ru 02 июля в 23:50
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