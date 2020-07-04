Здоровье
РИА НовостиКардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.
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с чего всё началось
Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Medical Noteвчера в 07:39
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