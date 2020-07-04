с чего всё началось

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме.

Кино Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры. 3

Экономика Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. 188

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства. 52

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 72

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 841

Происшествия В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.

Политика Представители ряда политических движений передают в АП заявления о непризнании изменения Конституции Представители ряда политических движений передают в администрацию президента заявления о непризнании изменения Конституции.

Шоу-бизнес Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.

Происшествия СКР запросил разрешение на возбуждение дел против трех судей Глава СКР Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей.