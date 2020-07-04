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Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Дефицит витамина D является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение высказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.В источнике
С чего всё началось

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Medical Noteвчера в 07:39
Подробнее о событии

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

РИА Новости04:59

Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Известия06:37

Врач назвала самый полезный для сосудов витамин

Профиль07:30

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Lenta.ru09:13

Кардиолог назвал самый полезный для организма витамин

MedikForum.ru05:26

Кардиолог: нехватка этого витамина ведет к болезням сердца

Московский Комсомолец03:24

Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине

Medical Noteвчера в 07:39
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ruвчера в 10:02
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосево и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ru11:06
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Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в сентябре 2018 года позволило получить доступ к данным Московской лаборатории и выявить положительные пробы более 50 спортсменов.
РБК09:54
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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК09:44
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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском04:05
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В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю

Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM00:09
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