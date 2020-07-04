Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца
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Дефицит витамина D является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение высказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.В источнике
С чего всё началось
Кардиолог рассказала о необходимом сердцу и сосудам витамине
Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, дефицит какого витамина является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Medical Noteвчера в 07:39
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