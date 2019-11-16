Общество

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Политологу стало плохо во время возвращения из рабочей поездки в Тамбове. Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, смерть в таком возрасте — это "чудовищно безвременно".
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.
Телеканал 360°11:01

Подробнее о событии

Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ

Lenta.ru17:06

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Телеканал 360°11:01

Врачи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Комсомольская правда16:06

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Известия15:11

Кардиологи прокомментировали смерть политолога Никиты Исаева

Московский Комсомолец14:54

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

РИА Новости13:55

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РБК16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском 13:52
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Происшествия

В Дагестане произошёл пожар в школе

RT на русском 21:03
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости 18:07
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Общество

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ 02:47
Происшествия

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС 11:59
Политика

РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике.
РЕН ТВ 21:01
Политика

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
РБК 18:56
Политика

Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года

Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
РБК 19:53
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
РИА Новости вчера в 03:57
Политика

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
РБК 18:33
Политика

ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооружённые силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии.
РИА Новости 20:27
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Motorsport.com Россия 15:10
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Футбол

Футболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
Спорт день за днем 15:15
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 10:58
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейский стран в рамках военных игр «голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия 21:12
Политика

Госдеп США осудил власти Ирана якобы за попытки отключить интернет

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стане на фоне протестов.
Газета.Ru 19:14
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Политика

Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным

Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
REGNUM 21:15
Политика

Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
ФАН 21:15
Футбол

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:40
Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 12:16
ещё по теме
Главное