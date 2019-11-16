Общество
РИА НовостиКардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
Политологу стало плохо во время возвращения из рабочей поездки в Тамбове. Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, смерть в таком возрасте — это "чудовищно безвременно".
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с чего всё началось
Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.Телеканал 360°11:01
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