Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца. По его словам нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
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с чего всё началось
Отказ от курения в сочетании с контролем за уровнями артериального давления и холестерина являются самыми важными мерами для сохранения сердца и сосудов, считает
 главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.
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