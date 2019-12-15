Здоровье
РИА НовостиКардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца. По его словам нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
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с чего всё началось
Отказ от курения в сочетании с контролем за уровнями артериального давления и холестерина являются самыми важными мерами для сохранения сердца и сосудов, считает главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.Российская газета00:09
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Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
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Общество
Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей
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Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
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Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
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Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Киберспорт
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В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть
В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
Экономика
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Здоровье
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Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
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В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
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Футбол
ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева
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