с чего всё началось

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца. По его словам, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.

Общество Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.

Экономика Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.

Наука На «ВУЗПРОМЭКСПО» наградили лучших молодых предпринимателей страны 12 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» в рамках VI Ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО – 2019» завершился финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей, где сотни студентов и молодых специалистов представили свои лучшие проекты в различных отраслях промышленности.

Экономика Правительство может расширить план приватизации госкомпаний Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Общество Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.

Политика Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Шоу-бизнес Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Авто Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.