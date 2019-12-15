Общество
РИА НовостиКардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца. По его словам, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
Отказ от курения в сочетании с контролем за уровнями артериального давления и холестерина являются самыми важными мерами для сохранения сердца и сосудов, считает главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.Российская газета00:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Хоккей
Россия — Финляндия 1:0 (3-й период)
Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Наука
На «ВУЗПРОМЭКСПО» наградили лучших молодых предпринимателей страны
12 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» в рамках VI Ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО – 2019» завершился финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей, где сотни студентов и молодых специалистов представили свои лучшие проекты в различных отраслях промышленности.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Космос
Посмотрите, как прыгают американские астронавты
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении 92-летней блокадницы
Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
Политика
Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике
Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.
Политика
Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»
«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Шоу-бизнес
Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Авто
Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер
Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.
Футбол
Жиров отметился голом за «Зандхаузен» в игре с «Гамбургом»
28-летний Жиров выступает за «Зандхаузен» с лета 2018 года. «Зандхаузен» после 17 туров второй бундеслиги идет на 9-м месте с 23 очками.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.