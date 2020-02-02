Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.

с чего всё началось

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи. Какие из них правдивы, а какие – нет, рассказал радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.

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