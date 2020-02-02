Технологии

РИА НовостиРИА НовостиКардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи. Какие из них правдивы, а какие – нет, рассказал радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.
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с чего всё началось

«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Радио Sputnik18:00

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«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Радио Sputnik18:00

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

РИА Новости19:09

Кардиолог развеял популярные мифы об умных часах

Lenta.ru21:05

Врач-кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Известия21:36

«Это такая мулька». Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов

Life.ru19:29

Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетах

РЕН ТВ21:08

Кардиолог рассказал о мифах о фитнес-браслетах

News.ru21:23
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