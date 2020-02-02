Технологии
РИА НовостиКардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи. Какие из них правдивы, а какие – нет, рассказал радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.
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Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.Радио Sputnik18:00
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук травмировался во время матча Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля
Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Общество
Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
Хоккей
«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ
Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
Здоровье
Диагностика коронавируса в России отработана до автоматизма
Именно из Поднебесной коронавирус в попал в Россию.
Происшествия
Тело рабочего найдено под завалами обрушившегося СКК в Петербурге
Погибшим оказался 29-летний Матвей М. Там сегодня произошло незапланированное обрушение крыши во время демонтажа спортивно-концертного комплекса.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Космос
Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС
Роскосмос планирует выделить 9 миллиардов рублей на повышение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС), который может полететь к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Культура
Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет
Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Политика
Британия официально вышла из Евросоюза
Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
Кино
Съемки сериала «Ученица Мессинга» сопровождали мистические события
Съемки сериала «Ученица Мессинга», дебютировавшего на Первом канале, сопровождались мистикой.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Общество
Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа
Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине
В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Гаджеты
Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7
Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.