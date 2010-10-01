Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаКардиолог развеял мифы о вреде кофе и вина

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Три-четыре чашки кофе в день не вредят здоровью. От такой маленькой дозы человеку точно не грозит тахикардия, уверен кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев. На пользу сердцу, по словам врача, пойдет и вино, если употреблять его в умеренных количествах.
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Кардиолог рассказал о пользе вина и кофе

News.ru12:07

Кардиолог развеял мифы о вреде кофе и вина

ТК Звезда11:30
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