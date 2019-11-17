Здоровье
Политическая ЭкспертизаКардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма. Об этом сообщает телеканал «360». Ашихмин рассказал, что в смесях для вейпов содержится витамин Е, который способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, так как они чрезвычайно опасны и могут убить. Если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу. Таким мнением поделился с «360» ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин.Телеканал 360°06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Теннис
Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
Футбол
Дюков объявил о назначении нового главы судейского комитета
Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
Политика
Зеленский рассказал об основной цели открытия КПП на границе с Крымом
Происшествия
18-летняя чемпионка Украины по боксу погибла под поездом
В возрасте 18 лет трагически погибла чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Об этом сообщает украинская федерация бокса.
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Политика
Матвиенко связала дату визита Путина на Кубу с его графиком
В конце октября этого года российский лидер встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, находившимся в России с рабочим визитом.
Политика
Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии
Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.
Политика
США ввели санкции против министра Кубы
США внес в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
ЖКХ
В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением
Финансы
Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Армия и оружие
Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса
Молдавское министерство обороны возглавил чиновник, который восхищается духом и мужеством ополченцев Донбасса, воюющих с Украиной, сообщает молдавское издание Omega.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.