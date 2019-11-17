Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, так как они чрезвычайно опасны и могут убить. Если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу. Таким мнением поделился с «360» ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин.

с чего всё началось

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма. Об этом сообщает телеканал «360». Ашихмин рассказал, что в смесях для вейпов содержится витамин Е, который способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

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