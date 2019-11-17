Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма. Об этом сообщает телеканал «360». Ашихмин рассказал, что в смесях для вейпов содержится витамин Е, который способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
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с чего всё началось

Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет

Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, так как они чрезвычайно опасны и могут убить. Если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу. Таким мнением поделился с «360» ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Телеканал 360°06:18

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Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет

Телеканал 360°06:18

Кардиолог объяснил опасность вейпов

РИА Новости18:07

Кардиолог сообщил об опасности электронных сигарет

РБК21:03

Кардиолог рассказал об опасности электронных сигарет

Известия19:24

Кардиолог рассказал об опасности курительных смесей для вейпов

РЕН ТВ19:03

Кардиолог указал на главную опасность вейпов

Lenta.ru20:30

Кардиолог объяснил опасность вейпов

ТК Звезда21:27
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