Общество
РИА НовостиКардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Сердечный приступ может настигнуть даже молодых людей, если они не знают о своих проблемах со здоровьем или не следят за состоянием организма. Об этом телеканалу "360" рассказали российские кардиологи, комментируя смерть лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.
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