Общество

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Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.
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с чего всё началось

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.
Телеканал 360°вчера в 11:01

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Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Известиявчера в 15:11

Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ

Lenta.ruвчера в 17:06

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РБКвчера в 16:51

Врачи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Комсомольская правдавчера в 16:06

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РИА Новостивчера в 23:14

Кардиологи прокомментировали смерть политолога Никиты Исаева

Московский Комсомолецвчера в 14:54

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Телеканал 360°вчера в 11:01
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Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Футбол

Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Матч ТВ вчера в 14:45
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Здоровье

Медицинские справки для получения водительских прав сильно подорожают

Цены на медицинские справки, необходимые для получения водительских прав, могут сильно измениться.
Первый областной вчера в 05:16
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
Tvoe-avto.com 15 ноября в 10:21
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru вчера в 19:28
Кино

Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 06:59
Общество

Рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg.
Пятый канал вчера в 02:55
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 15 ноября в 04:10
Единоборства

Соуза проиграл Блаховичу в главном бою UFC Fight Night 164

В бразильском Сан-Паулу состоялся Абсолютный бойцовский турнир (UFC Fight Night 164).
Газета.Ru 00:20
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Теннис

Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Sports.ru вчера в 08:50
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
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17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 15 ноября в 14:10
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском вчера в 12:05
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