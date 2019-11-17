Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.

с чего всё началось

41-летний политик умер в поезде, ехавшем из Тамбова в Москву. Как сообщил РБК его пресс-секретарь Александр Макаренко, наиболее вероятной причиной смерти Исаева стали проблемы с сердцем. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».

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