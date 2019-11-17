Общество

РБКРБККардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

41-летний политик умер в поезде, ехавшем из Тамбова в Москву. Как сообщил РБК его пресс-секретарь Александр Макаренко, наиболее вероятной причиной смерти Исаева стали проблемы с сердцем. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
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с чего всё началось

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.
Телеканал 360°вчера в 11:01

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Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Газета.Ruвчера в 16:54

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РИА Новостивчера в 23:14

Врачи-кардиологи прокомментировали смерть российского политика Исаева

URA.Ruвчера в 17:27

Кардиолог прокомментировал смерть политика Никиты Исаева

RT на русском02:40

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РБКвчера в 16:51

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Известиявчера в 15:11

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Телеканал 360°вчера в 11:01
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Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском вчера в 13:23
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Lenta.ru вчера в 05:00
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
ЖКХ

На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
REGNUM 00:28
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Политика

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие

В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
РИА Новости 04:20
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Общество

Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше

Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:37
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru вчера в 15:24
Гаджеты

Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили Android 10

Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
Российская газета 15 ноября в 05:57
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

В Венеции подготовились к новому наводнению

Интерфакс 04:23
Политика

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
РБК вчера в 07:42
Авто

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Motor 02:59
Шоу-бизнес

Круче Ким: Бейонсе затянула роскошные формы в сияющее нюдовое платье

Образ суперзвезда дополнила аксессуаром, выбранным не без доли юмора — она взяла с собой клатч в форме пачки однодолларовых купюр, усыпанный кристаллами Swarovski.
WMJ.ru 03:52
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Главное