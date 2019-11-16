Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.

с чего всё началось

Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.

Футбол Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020 Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020 21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Политика Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Футбол Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.