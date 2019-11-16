Общество

ИзвестияИзвестияКардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.
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с чего всё началось

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.
Телеканал 360°11:01

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Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ

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Врачи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Комсомольская правда16:06

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Известия15:11

Кардиологи прокомментировали смерть политолога Никиты Исаева

Московский Комсомолец14:54

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

РИА Новости13:55

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Телеканал 360°11:01
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Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

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