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ИзвестияКардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.
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с чего всё началось
Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.Телеканал 360°11:01
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