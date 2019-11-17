Общество
ИзвестияКардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.Телеканал 360°вчера в 11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Авто
Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря
Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Общество
Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой
Фигурное катание
Медведева провела сравнение между собой и Загитовой
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
Погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Здоровье
Фитопрепараты могут помешать лечению рака груди
Фитопрепараты на растительной основе, которые часто применяются для минимизации побочных эффектов на коже в лечении рака молочных желез, часто содержат в своем составе вещества, которые могут быть помехой в лечении основного заболевания, пишет МедикФорум.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Культура
Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина
Отвечая на вопрос корреспондента EADaily во время пресс-подхода о безликости современного кино, Михалков не согласился с таким мнением.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР
Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Общество
Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.