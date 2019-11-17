Общество

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Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались. По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.
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с чего всё началось

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем.
Телеканал 360°вчера в 11:01

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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РИА Новостивчера в 23:14

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Известиявчера в 15:11

Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ

Lenta.ruвчера в 17:06

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

РБКвчера в 16:51

Врачи-кардиологи прокомментировали смерть российского политика Исаева

URA.Ruвчера в 17:27

Как предотвратить сердечный приступ, погубивший Никиту Исаева

Портал Поисквчера в 13:44

Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Телеканал 360°вчера в 11:01
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ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет 15 ноября в 13:36
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 11:15
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM вчера в 11:40
Авто

Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря

Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Tvoe-avto.com 14 ноября в 07:07
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Общество

Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
Фигурное катание

Медведева провела сравнение между собой и Загитовой

РЕН ТВ вчера в 21:40
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
ФАН 00:43
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском вчера в 09:52
Технологии

Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео

Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Российская газета 14 ноября в 05:20
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Происшествия

Погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу

МИР 24 вчера в 12:40
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия вчера в 18:30
Здоровье

Фитопрепараты могут помешать лечению рака груди

Фитопрепараты на растительной основе, которые часто применяются для минимизации побочных эффектов на коже в лечении рака молочных желез, часто содержат в своем составе вещества, которые могут быть помехой в лечении основного заболевания, пишет МедикФорум.
Shraibikus News вчера в 14:10
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК 15 ноября в 02:03
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Культура

Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина

Отвечая на вопрос корреспондента EADaily во время пресс-подхода о безликости современного кино, Михалков не согласился с таким мнением.
Евразия Daily вчера в 17:31
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Взгляд.ру 15 ноября в 13:19
Армия и оружие

США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
Интерфакс 00:41
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском 15 ноября в 15:49
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс вчера в 12:39
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
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