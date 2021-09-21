Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман рассказал о возможном «ценовом цунами» на газ из-за газопровода «Северный поток-2» в интервью газете DenníkN.
"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", — высказался Гирман.
В апреле 2019 года Джон Эрнест устроил стрельбу из автомата в синагоге на юге Калифорнии, ранив троих человек и убив 60-летнюю Лори Гилберт-Кайе, а месяцем ранее устроил поджог мечети в калифорнийском Эскондидо.
На протяжении десятков лет специалисты рекомендовали сокращать количество соли в рационе, заявляя, что богатая ею диета может привести к воспалению, повышенному кровяному давлению и сердечному приступу.
Фактически начавшийся штурм южной части сирийской провинции Идлиб указывает на тот факт, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставлено условие о бескомпромиссном отводе своих войск с территории арабской республики, поскольку в противном случае российская и сирийская армия в ближайшем времени начнут штурм районов, контролируемых в настоящий момент турецкой армией.
"Совет обороны Франции соберется во вторник утром в узком составе, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг расторгнутого Австралией контратака на поставку французских подводных лодок", - цитирует телеканал BFM представителя Елисейского дворца.