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Карел Гирман: «Северный поток-2» может спровоцировать повышение цен на газ в Европе

Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман рассказал о возможном «ценовом цунами» на газ из-за газопровода «Северный поток-2» в интервью газете DenníkN.
Lenta.ru
"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", — высказался Гирман.
РИА Новости
Строительство "Северного потока — 2", занявшее три года, завершилось на позапрошлой неделе.
РИА Новости
Гирман считает, что после Нового года европейцы будут платить за газ значительно больше, чем платили бы при простом изменении рыночной конъюнктуры.
РЕН ТВ

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Карел Гирман: «Северный поток-2» может спровоцировать повышение цен на газ в Европе
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