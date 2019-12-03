с чего всё началось

В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.

Политика МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Спорт Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Политика Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Общество Новое производство турбинных лопаток для двигателей открыто в Рыбинске Госкорпорация Ростех открыла на базе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей, сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.

Общество Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.